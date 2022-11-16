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Пентагон призвал активнее удовлетворять потребности Украины в средствах ПВО

16:59
  • среда
  • 16 ноября 2022

Именно ракета украинской системы ПВО упала в Польше

Запад должен делать больше, чтобы удовлетворить потребности Украины в средствах противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в среду, 16 ноября, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
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Остин выступил на очередном заседании созданной странами Запада группы, которая занимается координацией поставок оружия Украине.

По мнению главы Пентагона, удовлетворение таких "неотложных" потребностей поможет "защитить энергетическую инфраструктуру Украины и обеспечить теплом ее детей".

Американский министр выразил надежду на то, что участникам заседания удастся достичь "значительного прогресса" в вопросах снабжения Украины вооружениями, сообщает ТАСС.

С ракетой именно украинской системы ПВО произошел инцидент на территории Польши, который привел к гибели двух человек. Хотя власти Польши и генсек НАТО подтвердили принадлежность ракеты Украине, в украинском СНБО потребовали доказательств и заявили, что Киев готов предоставить западным партнерам якобы имеющиеся у Украины доказательства "российского следа" в инциденте.

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