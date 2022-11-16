Пентагон призвал активнее удовлетворять потребности Украины в средствах ПВО

Именно ракета украинской системы ПВО упала в Польше

Запад должен делать больше, чтобы удовлетворить потребности Украины в средствах противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в среду, 16 ноября, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Остин выступил на очередном заседании созданной странами Запада группы, которая занимается координацией поставок оружия Украине.

По мнению главы Пентагона, удовлетворение таких "неотложных" потребностей поможет "защитить энергетическую инфраструктуру Украины и обеспечить теплом ее детей".

Американский министр выразил надежду на то, что участникам заседания удастся достичь "значительного прогресса" в вопросах снабжения Украины вооружениями, сообщает ТАСС.

С ракетой именно украинской системы ПВО произошел инцидент на территории Польши, который привел к гибели двух человек. Хотя власти Польши и генсек НАТО подтвердили принадлежность ракеты Украине, в украинском СНБО потребовали доказательств и заявили, что Киев готов предоставить западным партнерам якобы имеющиеся у Украины доказательства "российского следа" в инциденте.

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