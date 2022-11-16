Замглавы Херсонской области Губарева задержана по уголовному делу

Ранее о пропаже женщины сообщил ее муж

Полиция задержала замглавы Херсонской области Екатерину Губареву по уголовному делу, передает ТАСС и РБК со ссылкой на источники.

Уточняется, что речь идет об экономическом преступлении.

Ранее о пропаже женщины сообщил ее муж - политик и предприниматель Павел Губарев. По его словам, жена не выходила на связь с 16:30 15 ноября. В последний раз ее видели в здании областного правительства в Геническе.

Губарева занимает должность замглавы правительства Херсонской области по цифровизации и социальной политике. На этот пост она была назначена летом. В 2014 году Губарева возглавляла Министерство иностранных дел ДНР.

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