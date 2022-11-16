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"Нужно находить баланс": Столтенберг похвалил реакцию членов НАТО на ЧП в Польше

17:23
  • среда
  • 16 ноября 2022

Альянс отказался задействовать принцип коллективной обороны

Союзники по НАТО отреагировали спокойно, взвешенно и скоординировано на происшествие с падением ракеты в Польше. Такую оценку в среду, 16 ноября, озвучил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

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Политик выразил убежденность в том, что при урегулировании подобных инцидентов надо проявлять твердость и быстро реагировать, но в то же время сохранять спокойствие и избегать ненужной эскалации.

Столтенберг подчеркнул, что в таких ситуациях "всегда нужно находить баланс", при этом важно иметь, по возможности, самую точною картину произошедшего, сообщает РИА Новости.

Ранее Столтенберг заявил со ссылкой на предварительную информацию, что в Польше упала ракета системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины. При этом политик возложил ответственность за случившееся на Россию, поскольку именно она ведет специальную военную операцию, "которая привела к этой ситуации".

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