ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украина продлила военное положение и мобилизацию

17:37
  • среда
  • 16 ноября 2022

Они были введены сразу после начала российской спецоперации

Верховная рада Украины приняла президентские законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в стране до 19 февраля 2023 года. Об этом в среду, 16 ноября, рассказал украинский депутат Ярослав Железняк.
Украина усиливает военную группировку на запорожском направлении

Как уточнил парламентарий, действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлевается еще на 90 дней, сообщает РИА Новости.

Военное положение было введено на Украине в день начала Россией специальной операции по защите Донбасса. В соответствии с этим режимом военнообязанным мужчинам — гражданам Украины запрещено покидать страну.

Военное положение и всеобщая мобилизация неоднократно продлевались, 8 ноября президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроекты об очередном продлении.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Украинские военные
Украинские военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.