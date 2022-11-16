Украина продлила военное положение и мобилизацию

Они были введены сразу после начала российской спецоперации

Верховная рада Украины приняла президентские законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в стране до 19 февраля 2023 года. Об этом в среду, 16 ноября, рассказал украинский депутат Ярослав Железняк.

Как уточнил парламентарий, действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлевается еще на 90 дней, сообщает РИА Новости.

Военное положение было введено на Украине в день начала Россией специальной операции по защите Донбасса. В соответствии с этим режимом военнообязанным мужчинам — гражданам Украины запрещено покидать страну.

Военное положение и всеобщая мобилизация неоднократно продлевались, 8 ноября президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроекты об очередном продлении.

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