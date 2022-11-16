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"Мы называем такие пушками": Байдена восхитили бицепсы российского журналиста

17:26
  • среда
  • 16 ноября 2022

Макрону они тоже понравились

Президент США Джо Байден, находящийся в Индонезии на саммите G20, похвалил физическую форму российского оператора Первого канала, передает РИА Новости.

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Главу Белого дома восхитили бицепсы журналиста.

"Они больше, чем мои голени, взгляните. Вот это парень! Надеюсь, мы с ним на одной стороне!, - сказал Байден.

Ему тотчас сообщили, что этот парень - русский.

"Мне все равно, кто он. Ну и бицепсы у него. Мы называем такие пушками", - ответил американский президент.

Стоявший рядом президент Франции Эмманюэль Макрон одобрительно улыбался.

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