"Мы называем такие пушками": Байдена восхитили бицепсы российского журналиста

Макрону они тоже понравились

Президент США Джо Байден, находящийся в Индонезии на саммите G20, похвалил физическую форму российского оператора Первого канала, передает РИА Новости.

Главу Белого дома восхитили бицепсы журналиста.

"Они больше, чем мои голени, взгляните. Вот это парень! Надеюсь, мы с ним на одной стороне!, - сказал Байден.

Ему тотчас сообщили, что этот парень - русский.

"Мне все равно, кто он. Ну и бицепсы у него. Мы называем такие пушками", - ответил американский президент.

Стоявший рядом президент Франции Эмманюэль Макрон одобрительно улыбался.

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