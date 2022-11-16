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Business Insider: падение ракеты в Польше стало подарком для Киева

18:01
  • среда
  • 16 ноября 2022

Польша и НАТО считают, что это была ракета украинской системы ПВО

Инцидент с падением ракеты в Польше сыграет на руку украинским властям — они используют случившееся в качестве аргумента при требованиях новых поставок вооружений. Такое мнение в среду, 16 ноября, высказал эксперт издания Business Insider Саймон Майлз.
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Журналист назвал случившееся в Польше "пропагандистским подарком" для Киева. По мнению Майлза, независимо от причин падения ракет для президента Украины Владимира Зеленского этот инцидент станет доводом в торге за новые партии оружия с Запада.

Майлз предположил, что ключевым моментом, на котором Киев будет делать акцент в обсуждении новых поставок вооружений с Запада, теперь будет аргумент "вы должны поддержать нас, потому что речь идет не только об Украине".

В украинском СНБО между тем потребовали доказательств того, что в Польше упала именно украинская ракета, а также заявили, что Киев готов предоставить западным партнерам якобы имеющиеся у Украины доказательства "российского следа" в инциденте.

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