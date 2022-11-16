ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кабмин выделит 9 млрд рублей на социальные субсидии для газификации

18:19
  • среда
  • 16 ноября 2022

Глава государства поручил продлить программу социальной газификации

Российское правительство будет ежегодно выделять для регионов 3 млрд рублей в течение ближайших трех лет на социальные субсидии для газификации. Об этом в среду, 16 ноября, рассказал вице-премьер России Александр Новак.
ФАС предложила повысить цены на газ в России на 8,5%

Как отметил замглавы кабмина, в 68 регионах России по поручению президента уже применяется норма социальной поддержки на закупки газового оборудования и работ внутри участка в размере не менее 100 тысяч рублей.

Речь идет о малоимущих категориях граждан, а также о многодетных семьях, участниках Великой Отечественной войны, ветеранах боевых действий и других категориях льготников.

К настоящему времени на догазификацию подано 1,38 млн заявок, заключено 660 тысяч договоров. По 390 тысяч из них работы исполнены до границ участков, сообщает ТАСС.

В октябре президент России Владимир Путин поручил продлить программу социальной газификации за горизонт 2022 года. Глава государства заявил, что газификацией необходимо заниматься более активно, "что и будем делать". Заявленная ранее российскими властями цель — повысить уровень газификации в России до 75%.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Газификация
Газификация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.