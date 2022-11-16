Кабмин выделит 9 млрд рублей на социальные субсидии для газификации

Глава государства поручил продлить программу социальной газификации

Российское правительство будет ежегодно выделять для регионов 3 млрд рублей в течение ближайших трех лет на социальные субсидии для газификации. Об этом в среду, 16 ноября, рассказал вице-премьер России Александр Новак.

Как отметил замглавы кабмина, в 68 регионах России по поручению президента уже применяется норма социальной поддержки на закупки газового оборудования и работ внутри участка в размере не менее 100 тысяч рублей.

Речь идет о малоимущих категориях граждан, а также о многодетных семьях, участниках Великой Отечественной войны, ветеранах боевых действий и других категориях льготников.

К настоящему времени на догазификацию подано 1,38 млн заявок, заключено 660 тысяч договоров. По 390 тысяч из них работы исполнены до границ участков, сообщает ТАСС.

В октябре президент России Владимир Путин поручил продлить программу социальной газификации за горизонт 2022 года. Глава государства заявил, что газификацией необходимо заниматься более активно, "что и будем делать". Заявленная ранее российскими властями цель — повысить уровень газификации в России до 75%.

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