Беспристрастное расследование разоблачит провокацию Киева

Министерство обороны Российской Федерации представило исчерпывающие разъяснения о непричастности Вооруженных сил России к падению на территории Польши ракет. Несмотря на этом, Москва фиксирует возмутительную публичную реакцию на происшествие в целом ряде стран НАТО. Об этом говорится в заявлении российского Министерства иностранных дел, опубликованном в среду, 16 ноября.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили отсутствие у Запада желания разобраться в ситуации и стремление "растиражировать абсолютно ложные, голословные утверждения о том, что виновником может быть Россия".

МИД России назвал происходящее вакханалией и заявил, что это "умышленные действия, предпринимаемые в рамках проводимой на Западе на системной основе антироссийской кампании вокруг Украины".

При этом украинские власти используют любую возможность для обвинений России и попыток консолидации западной поддержки на фоне того, что "режим Зеленского, похоже, утомил их покровителей", указали в российском министерстве. Там также подчеркнули, что предварительные данные об этом инциденте указывают на Украину, сообщается на официальном сайте МИД России.

Реакция членов НАТО на случившееся в Польше порадовала генерального секретаря Североатлантического альянса. Йенс Столтенберг заявил, что союзники по блоку реагировали "спокойно, взвешенно и скоординировано". Политик подчеркнул, что в таких ситуациях "всегда нужно находить баланс", при этом важно иметь, по возможности, самую точною картину произошедшего.

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