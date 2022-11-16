ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: доходы от новогодних мероприятий в Москве надо направить на поддержку СВО

18:31
  • среда
  • 16 ноября 2022

Состоятся эти мероприятия или нет - решат горожане

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью РИА Новости, что не считает необходимым отменять праздники в условиях проведения специальной военной операции на Украине.
Собянин ответит на вопросы москвичей

"Доходы от этих праздников даже в бюджет гораздо больше, просто кратно больше, чем экономия, которую можно получить. Доходы, которые получит Москва от проведения тех же рождественских праздников, вот их надо направить на помощь. И плюс к тому, вы же помните, когда в ковид мы ограничивали те или иные мероприятия, что происходило с бизнесом. Просто дикое падение, до 20-30% падение дохода малого и среднего бизнеса, разорение всей системы услуг. Мы кому такой подарок решили преподнести?" - сказал градоначальник.

Он добавил, что праздники не отменяли даже в самые сложные времена, например, в Великую Отечественную.

Как уточнил при этом мэр, необходимо поздравить бойцов на передовой и оказать внимание семьям мобилизованных, а также подумать о тех, кто работает в оборонно-промышленном комплексе.

По словам Собянина, окончательное решение о проведении новогодних мероприятий в Москве примут сами жители. Голосование на "Активном гражданине" уже запущено.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Российские войска
Российские войска
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.