Собянин: доходы от новогодних мероприятий в Москве надо направить на поддержку СВО

Состоятся эти мероприятия или нет - решат горожане

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью РИА Новости, что не считает необходимым отменять праздники в условиях проведения специальной военной операции на Украине.

"Доходы от этих праздников даже в бюджет гораздо больше, просто кратно больше, чем экономия, которую можно получить. Доходы, которые получит Москва от проведения тех же рождественских праздников, вот их надо направить на помощь. И плюс к тому, вы же помните, когда в ковид мы ограничивали те или иные мероприятия, что происходило с бизнесом. Просто дикое падение, до 20-30% падение дохода малого и среднего бизнеса, разорение всей системы услуг. Мы кому такой подарок решили преподнести?" - сказал градоначальник.

Он добавил, что праздники не отменяли даже в самые сложные времена, например, в Великую Отечественную.

Как уточнил при этом мэр, необходимо поздравить бойцов на передовой и оказать внимание семьям мобилизованных, а также подумать о тех, кто работает в оборонно-промышленном комплексе.

По словам Собянина, окончательное решение о проведении новогодних мероприятий в Москве примут сами жители. Голосование на "Активном гражданине" уже запущено.

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