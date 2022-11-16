ЕК рекомендовала принять Хорватию, Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону

8 декабря Совет юстиции и внутренних дел ЕС проголосует по этому вопросу

Еврокомиссия призвала Совет ЕС включить в Шенгенское соглашение Болгарию, Румынию и Хорватию. Соответствующее заявление ЕК опубликовала в среду, 16 ноября.

В Брюсселе отметили, что в течение многих лет эти государства вносили значительный вклад в нормальное функционирование Шенгенской зоны, однако внутренний пограничный контроль со странами шенгена все еще существует.

8 декабря Совет юстиции и внутренних дел проголосует за полное участие Болгарии, Румынии и Хорватии в Шенгенской зоне без внутреннего пограничного контроля.

В Еврокомиссии выразили мнение, что за счет усиленной защиты общих внешних границ и эффективного сотрудничества правоохранительных органов в Европе станет безопаснее, сообщается на официальном сайте ЕК.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что наличие шенгенской визы не является для россиян гарантией на въезд в страны Евросоюза. Чиновник напомнил о договоренности членов Евросоюза о том, что государства будут использовать национальные возможности, чтобы держать под контролем поток людей, пересекающих границы.

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