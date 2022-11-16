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Собянин рассказал о работе Центра поддержки семей мобилизованных

19:12
  • среда
  • 16 ноября 2022

Девяносто шесть процентов всех заявок решены

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью РИА Новости, что забота о семьях мобилизованных, их родителях, женах, детях - это важнейшая работа.

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"Девяносто шесть процентов всех заявок в Центр поддержки семей мобилизованных сегодня решены. Так, как, собственно, хотели заявители. Но мы сами, не дожидаясь прихода туда граждан, сами активно выходим на них, предлагая те или иные виды поддержки", - отметил градоначальник.

Как уточнил мэр, работа идет сразу по многим направлениям. Это в том числе материальная поддержка, бесплатные детские сады, упрощенный порядок получения детских пособий.

"Это и юридическая, психологическая поддержка, возможности нового трудоустройства. Это и забота о родителях, которым порой тоже нужна поддержка, и социальная поддержка, и медицинская, и другая", - также указал глава города.

17 октября Собянин объявил об окончании частичной мобилизации в Москве. Повестки, разосланные в процессе по месту жительства и предприятиям, прекратили свое действие.

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