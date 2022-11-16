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Украина официально призвала исключить Россию из G20

19:19
  • среда
  • 16 ноября 2022

Такой документ принял украинский парламент

Верховная рада Украины приняла постановление с призывом исключить Россию из "Большой двадцатки" (G20). Об этом в среду, 16 ноября, рассказал украинский депутат Алексей Гончаренко.
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Какие-либо подробности украинский парламентарий приводить не стал, сообщает РИА Новости.

Призывы Киева исключить Россию из международных форматов и организаций звучали ранее неоднократно. Министр финансов США Джанет Йеллен при этом заявляла, что исключить Россию из G20 не удастся. Она пояснила, что отстранение какого-либо государства от участия в любом объединении требует очень высокого уровня согласия, это касается и G20, а такого согласия не было.

При этом в российском Министерстве иностранных дел указывали, что исключить Россию из "Большой двадцатки" невозможно, а призывы к этому со стороны Киева — не более чем "политические упражнения".

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