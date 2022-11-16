МИД России вызвал посла Польши

Ранее российского посла в Варшаве вызывали в польский МИД

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в среду, 16 ноября, подтвердила, что внешнеполитическое ведомство вызвало посла Польши в Москве.

Захарова утвердительно ответила на соответствующий вопрос журналистов, однако не привела какие-либо подробности относительно того, что ожидает польского дипломата, сообщает РИА Новости.

Ранее Мария Захарова отмечала, что польские ведомства, позволившие себе антироссийские выпады и посреди ночи вызывавшие посла России в Варшаве Сергея Андреева, могли бы принести извинения. Чиновница напомнила, что президент Польши назвал падение ракеты "несчастным случаем", хотя "еще вчера мы выслушали истерику польских чиновников и политиков".

Поводом для вызова российского посла в МИД Польши стало падение ракет на польской территории, что привело к гибели двоих человек. Варшава и НАТО подтвердили, что речь шла об украинских боеприпасах, тем не менее, инцидент поставили в вину России.

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