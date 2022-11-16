В состав Тихоокеанского флота приняли новейшую подлодку "Уфа"

На верфи в Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония поднятия Андреевского флага

Новейшая подводная лодка "Уфа" принята в состав Тихоокеанского флота России. Сегодня на верфи в Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония поднятия Андреевского флага. Дизель-электрические субмарины этого проекта оснащены самым современным вооружением. В числе их преимуществ - превосходные скрытность и маневренность. Высокие боевые качества подобных подлодок уже подтверждены успешным выполнением поставленных задач в Чёрном и Средиземном морях, а также в Арктике.

Суперсовременную дизель-электрическую субмарину строили на заводе "Адмиралтейские верфи". Церемонию поднятия флага проводят здесь же - в Санкт-Петербурге. С причала экипаж приветствует главнокомандующего. Когда приказ о зачислении подлодки в состав флота зачитан, командир преклоняет колено перед Андреевским флагом. Затем проносит его перед экипажем под дружное "Ура". Звучит команда: "Флаг и гюйс поднять!".

"Уфа" отправится защищать восточные рубежи нашей Родины. Она - гордость российского флота. Способна находиться в автономном плавании 45 дней, погружаться на глубину до 300 метров, запускать торпеды с интервалом в 15 секунд. Цели видит издалека, а сама - практически бесшумна и невидима для противника.

"Абсолютно новая лодка, с абсолютно новыми комплексами как вооружения, так и радиотехническими, навигационными. Учтены все детские болезни первой серии. Лодка достаточно малошумная, и если варшавянки первых проектов называли черной дырой, то это как бы черная дыра в квадрате", - рассказал Николай Евменов, главком ВМФ России.

Западные эксперты нашли меткое слово и для вооружения российской субмарины - "пекло". В частности, "Уфа" оснащена крылатыми ракетами "Калибр", способными поражать цели на расстоянии более двух с половиной тысяч километров. Экипаж такой грозной силе соответствует.

"Экипаж прошел подготовку в учебном центре. шестимесячный, полный курс. Отработали заводские задачи, заводские ходовые испытания, провели два месяца практически в море", - говорит Андрей Барков, командир подводной лодки "Уфа".

Это уже четвертый корабль такой серии для Тихоокеанского флота. Первые три лодки несут боевую службу, в частности - наносили удары по объектам террористов в Сирии. Еще две субмарины сейчас достраиваются.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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