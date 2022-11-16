Си Цзиньпин публично отчитал канадского премьера

Детали их переговоров ранее просочились в прессу

Экономика Великобритании вошла в рецессию, которая продлится весь 2023 год и первую половину 2024-го. Такой неутешительный прогноз дал Банк Англии. Инфляция бьет рекорды не только в Соединенном Королевстве, но и в других странах Старого Света, а также в США. Экономическая ситуация в мире была в числе актуальных вопросов, которые обсуждали участники саммита в Индонезии.

Председатель КНР отчитывает премьера Канады, как мальчишку, за то, что тот выложил журналистам подробности беседы на полях саммита G20.

"Все, что мы обсуждали вчера, просочилось в газеты. Это неуместно, и это не то, как велся наш разговор. Диалог должен быть искренним. Иначе трудно будет сказать, чем это может закончиться", - сказал китайский лидер.

Трюдо пытается оправдаться - ведь это вполне в духе новой европейской морали, у Макрона такое уже было, и не раз. Но Си Цзиньпин такого точно канадцу не спустит.

Он, как и Владимир Путин, - на обложке британского журнала The Economist. По мнению аналитиков, это своего рода прогноз, кто из лидеров в ближайшее время займет важные позиции в мире. Впрочем, на прошедшем саммите G20 это и так было ясно. Несмотря на попытки американского президента договориться с Китаем, там остались непреклонны. И не стали жертвовать прочными отношениями с Россией.

На полях саммита обсуждали - что делать с Украиной. У самих бюджеты трещат по швам, а Киев требует всё больше.

"Я всегда был против того, чтобы Италия поставляла оружие Украине. Поставка оружия вовлекла нашу страну в конфликт, который не имел ничего общего с Италией. И теперь европейские страны платят самую высокую цену за этот кризис. Единственные, кто получили непосредственную экономическую выгоду, - это Соединенные Штаты", - заявил Вито Росарио Петрочелли, бывший председатель итальянской комиссии по иностранным делам.

Тем более что украинское вооружение всплывает за пределами этой страны. Сегодня информация прозвучала, что удивительно, из США - на слушаниях по делам штатов на Кавказе.

"Украина поставляла Азербайджану боеприпасы с белым фосфором, которые применялись в ходе боевых действий из-за Нагорного Карабаха в 2020 году", - сказал Роберт Менендес, председатель комитета по иностранным делам Сената США.

Случайно он проговорился, или это было каким-то образом обговорено с высшим руководством, неизвестно. Предположительно, такие же бомбы ВСУ использовали и в Донбассе. Но оборонка во время боевых действий приносит сверхприбыли - акции производителей американского оружия растут, подскочили и цены на поставки топлива из США, чем особо недовольны европейские коллеги. Ведь у них - инфляция.

Британские ломбарды пополняют коллекции. Украшения, электроника - люди, чтобы выжить, несут буквально все. Отопление уже многим не по карману.

Молдавские политики пытаются объяснить населению, что кризис - к лучшему: "Это нормально. Люди научились экономить благодаря энергетическому кризису, высоким ценам. Так же делают и в Евросоюзе. Так будет и в будущем".

Выход, который для Европы был навязан США, - сжиженный газ. Но и тут проблемы. Заокеанский партнер по мере приближения морозов повышает стоимость.

"Цена партии СПГ, за которую два года назад платили 20 миллионов долларов, летом подскочила примерно до 200 миллионов долларов. Сейчас около 40 танкеров со сжиженным газом стоимостью в миллиарды долларов сидят у берегов Европы и Азии, ожидая холодов, ведь тогда им заплатят еще более высокую цену", - пишет NYT.

В этом году праздничный ужин на День Благодарения обойдется американцам в копеечку. Высокая инфляция не обошла и США. Дональд Трамп же после провальной программы выборов в Конгресс все же решился идти на второй срок - "чтобы снова сделать Америку великой и восхитительной".

Фанаты в восторге. Правда, тут же поползли слухи о том, что республиканская партия вряд ли поддержит Трампа. В отличие от его конкурента и молодой звезды - губернатора Флориды. Примерный семьянин, не замешан в скандалах - Рон Десантис полная противоположность Трампу, хоть порой и копирует его жесты. Другим реальным конкурентом может стать бывший вице-президент и соратник Майк Пенс. Но пока никто из этих двоих не заявлял о желании баллотироваться в президенты.

Елена Макарова, Виталий Марченко, "ТВ Центр"

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