В России подешевели сахар и гречка

При этом недельная инфляция ускорилась

В России за период с 8 по 14 ноября 2022 года цены на сахарный песок снизились на 1,1%, на гречку — на 1%. Это следует из данных Росстата, опубликованных в среду, 16 ноября.

Ведомство также отмечает снижение цен на подсолнечное масло на 0,8%, на консервы мясные и овощные для детского питания — на 0,6%, на мясо кур, вермишель, водку — на 0,4%, свинину, сосиски, сардельки, смеси сухие молочные для детского питания — на 0,3%.

Колбасы полукопченые и варено-копченые, сметана, творог, рис, консервы фруктово-ягодные для детского питания подешевели на 0,2%, колбасы вареные, масло сливочное, сыры сычужные, соль поваренная — на 0,1%.

Вместе с тем выросли цены на печенье (на 0,5%), яйца куриные (на 0,4%), говядину, рыбу мороженую, макаронные изделия, чай черный (на 0,2%), молоко стерилизованное, муку пшеничную, хлеб ржаной (на 0,1%).

Недельная инфляция в России ускорилась до 0,06% с 0,01% неделей ранее, с начала года по 14 ноября потребительские цены выросли на 10,74%. При этом в годовом исчислении инфляции, напротив, замедлилась — до 12,4% с 12,52% неделей ранее, сообщается на официальном сайте Росстата.

Ранее руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин заявил, что предпосылок для значительного роста цен на мясо в России в 2023 году нет. Представитель объединения заявил, что продолжающийся рост производства мяса птицы и свинины в 2022 году обеспечил стабильное предложение и цены.

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