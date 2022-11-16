Мобилизованные смогут через "Госуслуги" пожаловаться на задержки выплат

Это касается также добровольцев

Минцифры сообщило в Telegram, что мобилизованные могут сообщить о задержках в предоставлении мер поддержки через портал "Госуслуг".

"Принимаются обращения по поводу как федеральных, так и региональных выплат и льгот", - уточнили в ведомстве.

Там добавили, что обратиться при этом могут добровольцы, военнослужащие по контракту, демобилизованные, а также члены семей военнослужащих.

"Минцифры передаст сообщение в профильное ведомство, где его рассмотрят в течение семи дней", - также сообщили в ведомстве.

Ранее Минобороны заявило, что все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военкоматами совместно с региональными властями граждан, пребывающих в запасе, прекращены. Подготовка и вручение повесток о призыве также прекращаются.

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