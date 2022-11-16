Власти США назвали сроки применения к российской экономике статуса нерыночной

Такое решение Вашингтон принял после расследования

Министерство торговли США в среду, 16 ноября, опубликовало разъяснения относительно применения к российской экономике статуса нерыночной. Это решение в рамках антидемпинговых процедур было принято по итогам расследования американской стороны.

В ведомстве заявили, что импортированные из Российской Федерации бутадиен-стирольные каучуки продаются в Соединенных Штатах по цене ниже справедливой.

На этом основании применительно к новым сегментам антидемпинговых расследований, период расследования которых или период обзора начинается после 1 ноября 2022 года, Минторг США будет использовать свою методологию для нерыночных экономик для расчета антидемпинговых пошлин.

Если период расследования или период обзора полностью приходится на отрезок до 1 ноября 2022 года, Минторг будет применять методологию для рыночных экономик для расчета пошлин.

При попадании расследования или обзора на отрезок времени, который попадает в оба промежутка, Минторг будет определять уместный подход в каждом конкретном случае, цитирует сообщение ведомства ТАСС.

10 ноября Министерство финансов США объявило, что лишает Россию статуса страны с рыночной экономикой. Это означает, что американские власти смогут применять к России антидемпинговые нормы.

В Кремле в ответ на это заявили, что решение Соединенных Штатов исключить Россию из списка стран с рыночной экономикой является продолжением попыток давления на Москву, к которым относятся и санкции. Такие действия не способствуют стабилизации на мировых экономических рынках.

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