"Был не прав": Венгрия раскритиковала поведение Зеленского в ЧП с ракетой

Будапешт призывает дождаться окончания расследования

Украинский президент Владимир Зеленский был не прав, сразу обвинив Россию в инциденте с падением ракеты на территории Польши. Такое заявление в среду, 16 ноября, сделал глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

По мнению чиновника, украинский лидер подал "плохой пример", поскольку следовало дождаться окончания расследования, прежде чем делать безответственные заявления, которые могут повлечь серьезные последствия.

Гуйяш заявил, что за конфликт на Украине "ответственна только Россия", однако "если в этом конкретном случае смерть двух человек вызвало падение украинской ракеты, то трудно говорить о непосредственной ответственности России", сообщает РИА Новости.

В Министерстве иностранных дел России ранее заявили, что Москва фиксирует возмутительную публичную реакцию на происшествие в целом ряде стран НАТО. Во внешнеполитическом ведомстве отметили отсутствие у Запада желания разобраться в ситуации и стремление "растиражировать абсолютно ложные, голословные утверждения о том, что виновником может быть Россия".

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