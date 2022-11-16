Ученые предупредили о риске "эпидемии" рака в Европе

Из-за пандемии COVID-19 онкологические больные лишились необходимого лечения

Сосредоточенность европейской системы здравоохранения на пандемии коронавируса грозит Европе "эпидемией" рака. Об этом рассказал профессор Марк Лоулер из Королевского университета Белфаста.

Лоулер пояснил, что быстрое перепрофилирование систем здравоохранения во время пандемии COVID-19 повлекло за собой негативные последствия в сфере диагностики и лечения онкологических заболеваний.

По подсчетам экспертов Королевского университета Белфаста, во время пандемии коронавируса по всей Европе без диагностики осталось около 1 млн случаев рака. До сих пор гораздо чаще, чем до пандемии, онкологические заболевания обнаруживают на более поздних стадиях.

Как предупредил Лоулер, в ближайшее десятилетие Европе грозит резкий рост заболеваемости онкологией, если системы здравоохранения и исследований рака срочно не выведут в приоритет, пишет The Guardian.

В Москве тем временем меняют подход к оказанию услуг в системе здравоохранения. Акцент сделают не на объеме лечения, а на результатах. Первое направление, в котором внедряется такой принцип, — онкология. Городу уже удалось модернизировать саму структуру оказания медицинской помощи.

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