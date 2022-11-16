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Ученые предупредили о риске "эпидемии" рака в Европе

21:02
  • среда
  • 16 ноября 2022

Из-за пандемии COVID-19 онкологические больные лишились необходимого лечения

Сосредоточенность европейской системы здравоохранения на пандемии коронавируса грозит Европе "эпидемией" рака. Об этом рассказал профессор Марк Лоулер из Королевского университета Белфаста.
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Лоулер пояснил, что быстрое перепрофилирование систем здравоохранения во время пандемии COVID-19 повлекло за собой негативные последствия в сфере диагностики и лечения онкологических заболеваний.

По подсчетам экспертов Королевского университета Белфаста, во время пандемии коронавируса по всей Европе без диагностики осталось около 1 млн случаев рака. До сих пор гораздо чаще, чем до пандемии, онкологические заболевания обнаруживают на более поздних стадиях.

Как предупредил Лоулер, в ближайшее десятилетие Европе грозит резкий рост заболеваемости онкологией, если системы здравоохранения и исследований рака срочно не выведут в приоритет, пишет The Guardian.

В Москве тем временем меняют подход к оказанию услуг в системе здравоохранения. Акцент сделают не на объеме лечения, а на результатах. Первое направление, в котором внедряется такой принцип, — онкология. Городу уже удалось модернизировать саму структуру оказания медицинской помощи.

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