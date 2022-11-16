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США обвинили Россию в падении ракет в Польше

21:21
  • среда
  • 16 ноября 2022

Вашингтон назвал Москву ответственной независимо от результатов расследования

США считают, что вне зависимости от итогов расследования в конечном счете за инцидент с ракетой в Польше ответственность несет российская сторона. Такое заявление в среду, 16 ноября, сделала глава пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон.
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Уотсон выразила полное доверие расследованию инцидента, которое проводят власти Польши.

В Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты до сих пор не увидели свидетельств, опровергающих предварительные выводы о падении в Польше именно украинских ракет.

При этом Уотсон заявила, что вне зависимости от исхода расследования виновата "Россия, которая выпустила по Украине целый шквал ракет", а Украина "имела и имеет полное право защищать себя", сообщает РИА Новости.

Вечером 15 ноября две ракеты упали в польской деревне Пшеводув на границе с Украиной. Погибли два человека. Российские специалисты идентифицировали осколки как фрагменты ракеты, запущенной с ЗРК С-300, стоящего на вооружении Украины.

Власти Польши и генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердили принадлежность ракеты Украине. Несмотря на это в украинском СНБО потребовали доказательств и заявили, что Киев готов предоставить западным партнерам якобы имеющиеся у Украины доказательства "российского следа" в инциденте.

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Обломок ракеты
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