Пентагон подтвердил применение Киевом NASAMS

Еще 31 октября ведомство опровергало сообщения о том, что комплексы уже переданы Киеву

Вооруженные силы Украины уже применяют в боевых действиях зенитные ракетные комплексы NASAMS, которые США ранее отправили Украине. Такое заявление в среду, 16 ноября, сделал министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.

Американский министр заявил, что "рад доложить о том, что системы противовоздушной обороны NASAMS, которые мы отправили Украине, уже применяются".

По утверждению главы Пентагона, эффективность комплексов "на данный момент очень впечатляет", сообщает РИА Новости.

Ранее гендиректор компании Raytheon Technologies, которая производит NASAMS, заявил, что Соединённые Штаты передали Украине два зенитных ракетных комплекса "пару недель назад". По словам Грега Хейеса, уже "идет их развертывание на Украине".

Однако в Пентагоне вслед за этим заявили, что Соединённые Штаты пока не передавали украинским властям зенитные ракетные комплексы NASAMS.

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