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США надеются на "окно" для урегулирования украинского конфликта с началом зимы

22:00
  • среда
  • 16 ноября 2022

К этому может привести замедление боевых действий, считает Пентагон

Возможность мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной может появиться с приходом зимы. Такое заявление в среду, 16 ноября, сделал заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
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По мнению генерала, "окно" для урегулирования конфликта появится зимой — в это время года "может происходить много чего, однако, как правило, в силу погодных условий, тактические операции замедляются".

Милли также напомнил заявления президентов США и Украины о том, что "данный кризис в конце концов должен разрешиться политически", а также выразил мнение, что зимой "может появиться "окно" для политического урегулирования или хотя бы начала переговоров", сообщает РИА Новости.

Ранее генерал Марк Милли заявил, что отвод российских войск за Днепр в Херсонской области открывает "окно возможностей для переговоров". При этом генерал выразил мнение, что для возвращения за стол переговоров и Москва, и Киев должны "взаимно признать", что однозначной победы в конфликте военными средствами, скорее всего, не будет.

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