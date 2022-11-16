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МПК приостановил членство Паралимпийского комитета России

22:11
  • среда
  • 16 ноября 2022

Как минимум - до четвертого квартала 2023 года

Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России, сообщила пресс-служба МПК.

Уточняется, что решение было принято на внеочередной Генеральной ассамблее МПК в Берлине в среду. За проголосовали 64 члена международного комитета, против - 39, 16 воздержалось.

Решение объясняют "неспособностью России выполнить обязательства в соответствии с правилами МПК".

Россия имеет право подать апелляцию. Даже если она будет удовлетворена, отменить приостановку можно будет не раньше четвертого квартала 2023 года.

Ранее Международный олимпийский комитет обвинил Россию в нарушении олимпийского перемирия в связи с проведением спецоперации. МОК рекомендовал всем международным спортивным федерациям принять меры в отношении участия российских спортсменов в соревнованиях и проведения турниров на территории России.

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