МПК приостановил членство Паралимпийского комитета России

Как минимум - до четвертого квартала 2023 года
Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России, сообщила пресс-служба МПК.
Уточняется, что решение было принято на внеочередной Генеральной ассамблее МПК в Берлине в среду. За проголосовали 64 члена международного комитета, против - 39, 16 воздержалось.
Решение объясняют "неспособностью России выполнить обязательства в соответствии с правилами МПК".
Россия имеет право подать апелляцию. Даже если она будет удовлетворена, отменить приостановку можно будет не раньше четвертого квартала 2023 года.
Ранее Международный олимпийский комитет обвинил Россию в нарушении олимпийского перемирия в связи с проведением спецоперации. МОК рекомендовал всем международным спортивным федерациям принять меры в отношении участия российских спортсменов в соревнованиях и проведения турниров на территории России.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"