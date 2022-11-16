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Зеленский хочет "публичных" переговоров с Россией

22:46
  • среда
  • 16 ноября 2022

По словам президента Украины, он получал "сигналы" от Запада

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами высказался по поводу возможности переговоров с Москвой.

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"Я получал сигналы от лидеров государств, которые говорят: нам кажется, Путин хочет прямых переговоров. И я сказал: мы предложим публичную форму", - цитирует Зеленского РИА Новости.

Он добавил, что не хочет, чтобы переговоры проходили "за кулисами".

15 ноября Кремль заявил, что Украина отказывается говорить с Россией. До этого Владимир Путин неоднократно отмечал, что Москва открыта для диалога, но западные кураторы Киева дали украинским властям команду выйти из переговорного процесса.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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