Известный музыкант выступил с критикой Запада

О счетах за отопление, о том, кто зарабатывает на украинском конфликте и о русских, которые спасли Европу. Легендарный лидер "Пинк Флойд" Роджер Уотерс становится всё более неудобной фигурой в океане милитаристской пропаганды. Уже и концерты отменяют. Неудобная у него позиция, идёт вразрез с общей истерикой. Вот свежее интервью каналу BAD FAITH. Лучшее, что случилось с бизнесом, говорит музыкант, это украинский конфликт, на котором зарабатывают миллиарды.

Политику Байдена он называет преступлением в отношении Украины, садится и пишет письмо жене Зеленского. Просит остановить боевые действия против России:

"Если поддержка Украины означает, что Запад будет и дальше поставлять оружие армии киевского правительства, то, я боюсь, вы допускаете трагическую ошибку".

Ответ был быстрым: Уотерса включили в печально известные списки "Миротворца", где перечисляются враги Украины, которые подлежат истреблению. Музыкант, угодив в расстрельные списки, поделился этой информацией с прессой. Демократическая Польша, почитав и посмотрев на всё это, просто отменила концерты Уотерса на своей территории, чтобы крамолу не нёс в массы.

К отмене русской культуры в цивилизованной Европе мы уже привыкли, настал черёд отменить культуру просто несогласных? CNN посвящает большой репортаж его концерту, в ходе которого на экранах появляются портреты военных преступников - Трамп и Байден. Журналист CNN решил преподать Уотерсу урок, заявив, что победа во Второй мировой - заслуга США. Урок истории репортёру преподал сам Уотерс:

"Слава богу, русские к тому времени уже почти выиграли чёртову войну. Не забывайте, что 23 миллиона русских погибло тогда, защищая нас с вами от нацистской угрозы".

Уотерс напомнил и о том, как НАТО обещало Горбачёву не приближаться к границам России. В разгар сирийского конфликта, когда ряженые из организации "Белые каски" устраивали постановочные трагедии с атаками Асада на мирных людей, Роджер Уотерс прямо на концерте заявил: если мы дальше будем верить их пропаганде, нам не останется ничего другого, кроме как подзуживать наши правительства сбрасывать на Сирию бомбы.

Отменить Чайковского, Пушкина, Достоевского, изгнать наших дирижёров из европейских симфонических оркестров не так сложно. А вот как быть с неудобным Роджером Уотерсом, которого слушают и к которому прислушиваются миллионы?

Непросто здравомыслящему человеку в мире, где в действительности всё не так, как на самом деле.

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