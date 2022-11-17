Кто испортил шоу: инцидент в Польше сочли "очевидным экспромтом"

Этот спектакль вряд ли был заранее срежиссирован, считает эксперт

Удалось ли Вашингтону придать встрече на Бали антироссийскую окраску? Станет ли произошедшее в Польше поводом к увеличению военной помощи Украине? И осознают ли на Западе опасные последствия, которые может повлечь предвзятая и даже истеричная реакция на подобные инциденты?

Итоги саммита "Большой двадцатки", а также инцидент с падением украинской ракеты в Польше Алексей Фролов подробнее обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ответил политолог Александр Асафов.

"Я встречал предположение, что это спектакль был заранее срежиссирован. Однако мы видим, что сталкиваемся с очевидным экспромтом. И, безусловно, желание найти хоть какую-нибудь ситуацию, чтобы ещё больше обвинить Россию, тем более в таком серьёзном нарушении, всех возбудило. Первые высказавшиеся – это страны Балтии. И, конечно, Зеленский тоже был очевиден в своих выводах", - рассказал он.

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