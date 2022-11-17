Минобороны показало работу ремонтных подразделений в зоне СВО

Они непрерывно обслуживают боевые машины

В ходе спецоперации важную задачу выполняют военнослужащие ремонтных подразделений. Они оперативно и качественно восстанавливают технику в Полевых условиях. Кадры их работы опубликовало наше оборонное ведомство.

Специалисты Западного военного округа, сменяя друг друга, непрерывно обслуживают боевые машины. Особое внимание уделяют технике, которая задействована на значительном удалении от пунктов временного развёртывания и дислокации.

Для того, чтобы обеспечить высокую боеготовность наших подразделений и непрерывное выполнение боевых задач, бригады ремонтников работают в несколько смен круглосуточно.

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