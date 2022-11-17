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Минобороны показало работу ремонтных подразделений в зоне СВО

08:40
  • четверг
  • 17 ноября 2022

Они непрерывно обслуживают боевые машины

В ходе спецоперации важную задачу выполняют военнослужащие ремонтных подразделений. Они оперативно и качественно восстанавливают технику в Полевых условиях. Кадры их работы опубликовало наше оборонное ведомство.
Военные показали работу Су-35С в зоне спецоперации

Специалисты Западного военного округа, сменяя друг друга, непрерывно обслуживают боевые машины. Особое внимание уделяют технике, которая задействована на значительном удалении от пунктов временного развёртывания и дислокации.

Для того, чтобы обеспечить высокую боеготовность наших подразделений и непрерывное выполнение боевых задач, бригады ремонтников работают в несколько смен круглосуточно.

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