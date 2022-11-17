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Минобороны представило новых героев спецоперации

08:39
  • четверг
  • 17 ноября 2022

Они проявили мужество

Информация о тех, кто с честью и мужеством защищает жителей Донбасса. В Минобороны рассказали о новых подвигах наших военных, которые участвуют в специальной военной операции.

Сержант Валерий Сибирских вместе со своим подразделением обнаружил в лесу украинских диверсантов. Они готовили нападение на наших военных. Несмотря на численное превосходство противника, Валерий принял решение атаковать. Благодаря грамотному руководству командира и профессионализму его подчинённых формирование неонацистов было разбито.

Ефрейтор Ярослав Череванев, находясь непосредственно на передовой, корректировал огонь нашей артиллерии. Благодаря точным и оперативно переданным Ярославом координатам украинских радикалов удалось выбить с занимаемых позиций и освободить один из населённых пунктов.

Сержант Сергей Четин вывел из-под обстрела машину связи и, укрыв её в лесу, оперативно сообщил командованию о нападении неонацистов на российскую автоколонну. Благодаря переданным Сергеем данным наши артиллеристы нанесли мощные ответные удары по позициям боевиков.

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