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Небензя напомнил об "излюбленной лукавой мантре" Запада

08:15
  • четверг
  • 17 ноября 2022

Киев и Варшава хотели спровоцировать столкновение России и НАТО

Попытка спровоцировать конфликт между Россией и НАТО. Так охарактеризовал заявления политиков и СМИ Польши и Украины постоянный представитель нашей страны при ООН Василий Небензя, передает "ТВ Центр".
МИД России возмутился реакцией стран НАТО на инцидент в Польше

Во время заседания, посвящённого ситуации на Украине, дипломат отметил, что польские власти с самого начала знали, чей снаряд упал на приграничной территории, но всё равно бездоказательно обвинили Россию в нападении.

Небензя также напомнил, что ВСУ неоднократно наносили удары по жилым домам и гражданским объектам и затем пытались выдать свои ошибки за последствия российских ударов. Так и сейчас, несмотря на то, что принадлежность упавшего в Польше снаряда известна, западные страны не оставляют попыток выставить виновницей инцидента нашу страну.

"Вот и сегодня, несмотря на очевидную подоплёку украинско-польской провокации, многие представители западных стран высказывались в том духе, что даже если ракеты запускала Украина, виновата всё равно Россия. Некоторые из вас повторили свою излюбленную лукавую мантру: если бы не Россия, мы бы не оказались там, где оказались. Хочу вам в очередной раз напомнить: мы бы не оказались там, где оказались, если бы в Киеве в 2014 году при прямом участии ряда западных стран не произошел кровавый антиконституционный переворот", - заявил Небензя.

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