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В Кремле назвали первопричину инцидента с ракетами в Польше

08:19
  • четверг
  • 17 ноября 2022

Песков прокомментировал заявления об ответственности Москвы

Первопричину сложившейся сегодня ситуации легко увидеть, если "отмотать" историю назад. Тогда становится ясно, что это США и НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Американцы говорят в парадигме "если бы не было того-то, то и не было бы этого". Тогда есть смысл отмотать назад. И мы увидим первопричину всего — это НАТО и США во главе", - заявил представитель Кремля.

Песков прокомментировал заявления Совета нацбезопасности Белого дома по поводу инцидента с падением ракеты на территории Польши вечером 15 ноября. Представитель Совета Эдриенн Уотсон в специальном заявлении отметила: какими бы ни были окончательные выводы из инцидента с падением ракет в Польше, ответственность за него в конечном счете несет Россия, "обстрелявшая Украину ракетами", передает РИА Новости.

При этом многие западные политики накануне вынужденно признали,  что на территорию польского Люблинского воеводства упала украинская противоракета С-300. Президент США Джо Байден также заявил, что снаряд не имеет отношения к России. Тем не менее, вину за инцидент в США и НАТО дружно возложили на Москву.

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