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"Грязного актера" Зеленского уличили в намерении развязать Третью мировую

08:42
  • четверг
  • 17 ноября 2022

Президент Украины намеренно вводит общественность в заблуждение

Ведущая американского телеканала Fox News Кэндис Оуэнс отреагировала на выпады Зеленского в адрес России после инцидента с ракетами в Польше. Журналистка уличила украинского лидера в намерении развязать Третью мировую войну.

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"Вчера Зеленский попытался развязать Третью мировую войну, намеренно вводя общественность в заблуждение… Он грязный актер, которого западные пропагандистские сети ложно провозглашают героем", - написала журналистка в соцсети.

Оуэнс подчеркнула, что от последствий лжи Зеленского страдают украинцы, россияне и американцы. Она комментировала попытки Зеленского возложить вину на Россию за упавшую в Польше украинскую ракету. Ранее украинский лидер, говоря об инциденте на польско-украинской границе, заявил, что речь идет о российских ракетах. Он обвинил Москву в нападении на Польшу и назвал произошедшее эскалацией, передает РИА Новости.

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