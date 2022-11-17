В США признали неспособность ВСУ выбить российские войска с Украины

Тем не менее, Вашингтон продолжит поставки оружия Киеву

ВСУ не способны выбить российские войска с Украины. В этом убежден глава комитета начальников штабов вооруженных сил США. Генерал Марк Милли высказхал оценку ситуации на Украине по итогам встречи контактной группы по помощи Киеву.

Милли признал, что избавиться от присутствия ВС России - задача для Киева очень трудная. Это может произойти только в случае полного краха российской армии – а такой сценарий, заявил генерал, маловероятен.

Тем не менее, по словам Милли, Милли также прокомментировал военную помощь США Украине и подчеркнул, что Вашингтон продолжит оказывать военную помощь Киеву – и готов это делать "столько, сколько потребуется". Соединенные Штаты продолжат поставлять на Украину лучшее из возможного оборудования, приводит слова американского генерала РИА Новости.

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