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В США признали неспособность ВСУ выбить российские войска с Украины

08:58
  • четверг
  • 17 ноября 2022

Тем не менее, Вашингтон продолжит поставки оружия Киеву

ВСУ не способны выбить российские войска с Украины. В этом убежден глава комитета начальников штабов вооруженных сил США. Генерал Марк Милли высказхал оценку ситуации на Украине по итогам встречи контактной группы по помощи Киеву.

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Милли признал, что избавиться от присутствия ВС России  - задача для Киева очень трудная. Это может произойти только в случае полного краха российской армии – а такой сценарий, заявил генерал, маловероятен.

Тем не менее, по словам Милли, Милли также прокомментировал военную помощь США Украине и подчеркнул, что Вашингтон продолжит оказывать военную помощь Киеву – и готов это делать "столько, сколько потребуется". Соединенные Штаты продолжат поставлять на Украину лучшее из возможного оборудования, приводит слова американского генерала РИА Новости.

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