Российские войска перешли в наступление на запорожском участке

Между тем бронетехника ополченцев выдавливает боевиков в Соледаре

Два человека погибли, девять ранены в результате обстрелов украинских боевиков в Запорожской области. ВСУ открыли массированный огонь по сёлам у линии соприкосновения. Бьют прицельно по жилым домам и улицам. Также неонацисты атаковали Луганскую республику. Есть жертвы. Неспокойно и в ДНР. Российские военные наносят ответные удары по врагу.

Воронок на площади в Ясиноватой больше. Но дело не в количестве, а в том, какие боеприпасы оставляют такие разрушения. При осмотре места и осколков выяснилось - это следы от американской противорадиолокационной ракеты "Харм". Масса боевой части почти 70 килограммов. И эти вооружения ВСУ сегодня использует против мирных жителей. Под обстрелом реактивных установок оказались Донецк, Макеевка и Сватово.

По позициям националистов в Первомайском танки 11-го полка народной милиции бьют прямой наводкой. Боеприпасов не жалеют. И на ответный огонь, похоже, не обращают внимания. Тяжелая техника упорно прорывается в поселок и выкуривает националистов из укрытий. Именно из Первомайского боевики каждый день обстреливают Донецк и пригороды. И потому танкисты так настойчиво вгрызаются в оборону ВСУ.

Бронетехника ополченцев выдавливает боевиков и в Соледаре. Штурмовые группы продвигаются от окраин, через частный сектор, дальше вглубь городских кварталов. Попутно захватывая позиции ВСУ, спрятанные в лесопосадках.

Брошенные окопы боевиков, в которых они сидели еще несколько часов назад (см. видео). Траншеи забраны сеткой и листами металлопрофиля, чтобы не осыпался грунт. А это замаскированный дот. Обрешетка – для защиты от выстрелов кумулятивными гранатами. Перекрытия - в шесть рядов арматуры. И массивная бронированная дверь. Сразу видно – сооружали укрепления иностранные профессионалы. Но удержать линию националисты все равно не смогли.

Не спас от осколков и бронированный американский "Хамви". Эту разведывательно-диверсионную группу артиллеристы накрыли в лесу под Артемовском. Националисты всеми силами пытаются удержать город. Бросают в бой танки. Но каждый раз техника нарывается на встречный огонь или попадает в ловушки.

Взрыв был такой силы, что башню отбросило метров на 20. Экипаж ликвидирован в полном составе. Вот так в донбасских степях каждый день сгорает военная помощь Польши. Вместе с ее наемниками. И самоходка "Краб", поставленная нацистам из Варшавы, стреляла недолго. Российские спецназовцы подняли в воздух беспилотник. Удар точно по гаубице. Уничтожена вместе с расчетом.

Вертолеты огневой поддержки прикрывают наступление Второго Армейского корпуса в районе поселка Спорное. Он по соседству с Артемовском. И тоже - один из ключевых пунктов на пути к Авдеевке. Главной мишени на донбасском фронте.

ВСУ для обороны участка бросают в бой остатки авиации. Но российские истребители не дают самолетам врага никаких шансов приблизиться к передовой. И сбивают их ракетами еще на подлете.

Сегодня российские войска перешли в наступление и на запорожском участке. Продвижение идет в сторону Гуляй Поля. Этот небольшой городок стоит на перекрестке сразу нескольких автодорог. И потому крайне важен с тактической точки зрения. Опасаясь потерять контроль над Гуляй Полем, ВСУ срочно перебрасывают в город резервы, усиленные американскими гаубицами.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"