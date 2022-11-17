В США открыто заговорили о перекрытии денежных потоков для Киева

В странах Запада растет недовольство

Попытка столкнуть напрямую Россию и НАТО - так охарактеризовал инцидент в Польше и последовавшую реакцию Варшавы и Киева постпред нашей страны при ООН Василий Небензя. Во время заседания, посвящённого ситуации на Украине, дипломат отметил, что несмотря на доказательства о принадлежности упавшей ракеты ВСУ, ответственность за случившееся на Западе все равно попытались переложить на Россию. Впрочем, закономерные вопросы к своим властям начали задавать даже сами поляки.

Вопрос: а чьи же в итоге были ракеты, обломки которых прилетели в польское село Пшеводув, убили двоих и серьёзно повредили трактор, по итогу закрыт. Вот только ответ на него не понравился ни пострадавшей стороне, ни той, которая в ходе расследований была названа "напавшей". Ни Киеву, ни Варшаве никакие доказательства не нужны. И если Владимир Зеленский всё равно продолжает настаивать, что "это были русские", то Варшава подходит к проблеме чуть более сдержанно. Какая разница, чьи были ракеты, если Россия виновата по определению.

"Какова бы ни была конкретная причина развития событий в Пшеводове вчера днем, эти невинные люди не были бы убиты, если бы не война России против Украины. Их единственная вина заключалась в том, что они жили рядом с гражданской инфраструктурой на украинской стороне границы, которую Россия продолжает атаковать как военные объекты", - заявил Кшиштоф Щерский, постпред Польши в ООН.

Постпреду Польши вторят представители Соединённых Штатов, Великобритании и далее по списку. Мысль повторяют слово в слово. Примечательно, что заседание Совбеза ООН было запрошено ещё на прошлой неделе американской стороной, правда, долго пребывало без темы. И вот, аккурат к дате совещания, предмет обсуждения нашёлся сам собой - да какой.

"Давно уже перестали удивлять ваши попытки при любых обстоятельствах, вопреки фактам и здравому смыслу, во всём винить Россию. Вот и сегодня, несмотря на очевидную подоплёку украинско-польской провокации, многие представители западных стран высказывались в том духе, что даже если ракеты запускала Украина, виновата всё равно Россия, разрушающая критическую инфраструктуру. Некоторые из вас повторили свою излюбленную лукавую мантру – "если бы не Россия, мы бы не оказались там, где оказались". Хочу в очередной раз напомнить вам: мы бы не оказались там, где оказались, если бы в Киеве в 2014 году при прямом участии ряда западных стран не произошел кровавый антиконституционный переворот", - заявил постпред России в ООН Василий Небензя.

Впрочем, даже несмотря на такое потрясающее единогласие коллективного Запада, партнёры по НАТО пока предпочитают держать Украину за рамками самого расследования, которое всё ещё продолжается. Президент Польши заявил, что Варшаве для начала нужно обсудить все детали с Вашингтоном и прийти к какому-то общему знаменателю, а потом уже приглашать к столу Киев. Подобная весьма беззубая реакция возмутила самих поляков.

"Я совершенно не понимаю действий нашего президента и правительства. Очевидно, что ракета украинская. И очевидно, что это провокация. Целью которой является желание ускорить поставки вооружений на Украину, и параллельно запугать Европу "российской агрессией". Наш президент не должен успокаивать народ сказками в стиле "это был несчастный случай", а дать понять Зеленскому, что Польша больше не потерпит такого отношения со стороны киевского режима!" – отметил мэр города Люблин Ярослав Пакула.

Подобное мнение крепнет и за океаном - в колыбели демократии и бездонного кошелька для всех хотелок киевского режима. Республиканцы, которые по итогам голосования заняли в Конгрессе большинство, уже открытым текстом говорят: пора перекрывать денежные потоки для Украины.

То, что извечные оппоненты по политической партии так резво бросятся со своими предложениями, Джо Байден явно не ожидал. А ведь американский президент даже поздравил республиканцев с победой на выборах в Конгресс.

Глава Белого дома - снова в эпицентре скандала. В интернет утекли фотографии с саммита "Большой двадцатки". Выяснилось, что все официальные мероприятия лидер США проводил по карточкам. Вот он держит в руках пошаговую инструкцию: что делать, с кем говорить, а главное - кто вообще перед ним находится. Снимки в который раз спровоцировали в американском обществе волну негатива, заставив даже самых ярых скептиков задуматься: а здоров ли президент Соединённых Штатов.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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