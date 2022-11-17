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В Стамбуле вновь прогремел взрыв

11:51
  • четверг
  • 17 ноября 2022

Причина - утечка газа

В Турции - новое ЧП. Накануне вечером в Стамбуле прогремел взрыв. Пострадали 10 человек. Пожар охватил первый этаж жилого дома в популярном у туристов районе Фатих. Ударная волна выбила окна. На улице началась паника. По данным СМИ, во время профилактических работ произошла утечка газа.
Сильный пожар в центре Стамбула вызвал панику

Это уже третье крупное происшествие за последние дни.  Во вторник в районе Фатих также были слышны взрывы. Вспыхнул припаркованный автомобиль. Пламя перекинулось на соседние. Полиция не нашла следов, указывающих на диверсию или поджог. На данный момент основная версия - техническая неисправность. 

Напомним, в воскресенье на главной пешеходной улице Стамбула произошёл теракт. Погибли 6 человек. Десятки получили ранения. Исполнительница призналась в связах с Рабочей партией Курдистана, запрещённой в Турции. Анкара отказалась принимать соболезнования от Соединённых Штатов, которые поддерживают эту организацию. Президент Реджеп Тайип Эрдоган пообещал заказчикам теракта "горькую участь".

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