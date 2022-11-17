В Стамбуле вновь прогремел взрыв

Причина - утечка газа

В Турции - новое ЧП. Накануне вечером в Стамбуле прогремел взрыв. Пострадали 10 человек. Пожар охватил первый этаж жилого дома в популярном у туристов районе Фатих. Ударная волна выбила окна. На улице началась паника. По данным СМИ, во время профилактических работ произошла утечка газа.

Это уже третье крупное происшествие за последние дни. Во вторник в районе Фатих также были слышны взрывы. Вспыхнул припаркованный автомобиль. Пламя перекинулось на соседние. Полиция не нашла следов, указывающих на диверсию или поджог. На данный момент основная версия - техническая неисправность.

Напомним, в воскресенье на главной пешеходной улице Стамбула произошёл теракт. Погибли 6 человек. Десятки получили ранения. Исполнительница призналась в связах с Рабочей партией Курдистана, запрещённой в Турции. Анкара отказалась принимать соболезнования от Соединённых Штатов, которые поддерживают эту организацию. Президент Реджеп Тайип Эрдоган пообещал заказчикам теракта "горькую участь".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"