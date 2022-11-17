Южная Корея допустила появление в стране ядерного оружия

На Корейском полуострове - новый виток напряжения

Южная Корея может создать ядерное оружие или разместить на своей территории американские тактические боеголовки. Об этом в четверг заявили власти страны после очередных испытаний Северной Кореи. Пхеньян запустил баллистическую ракету в сторону Японского моря. Сеул и Токио выразили решительный протест.

На этот раз пугать соседей решили не очень масштабно. В сторону Японского моря выпустили всего одну баллистическую ракету. Она пролетела 240 километров и упала около восточного побережья Корейского полуострова. Скорость достигала четырёх махов. На фоне других учений, когда Пхеньян использовал десятки боеголовок, сегодняшний пуск выглядит скромнее. Но и его хватило, чтобы переполошить власти Южной Кореи и Японии. Тем более, за последние два месяца это уже девятые испытания ракет КНДР. Токио решительно осудил такие действия, Сеул и вовсе пригрозил разместить у себя ядерное оружие.

В начале сентября КНДР официально объявила себя ядерной державой и закрепила право нанести превентивный удар. Южный сосед призывает Пхеньян разоружиться, но сам продолжает провокации. Две недели назад Сеул и Вашингтон провели очередные учения. В республике находится самая крупная зарубежная база США и почти 29 тысяч американских военных - третий по численности иностранный контингент этой страны.

На днях Сеул и Вашингтон договорились с Японией усилить сдерживание Пхеньяна. Воздействовать собираются кнутом и пряником. Могут усилить санкции, а могут попробовать подкупить - обещают гуманитарную и финансовую помощь в обмен на денуклеаризацию. Привычная риторика тоже в ходу.

"Мы решили укрепить способность США сдерживать угрозы со стороны Северной Кореи. В частности, мы дали понять, что попытка Пхеньяна нанести ядерный удар приведёт к концу режима Ким Чен Ына", - говорит Ли Чжон Соп, министр обороны Южной Кореи.

В КНДР на это отреагировали предсказуемо. "Наш ответ в военном плане будет настолько прямо пропорционально жёстким, насколько США будут укреплять расширенное сдерживание и насколько демонстративной и провокационной будет военная деятельность на Корейском полуострове. Наш ответ станет для Вашингтона и его союзников более серьёзной, реалистичной и неизбежной угрозой", - говорит Цой Сон Хи, министр иностранных дел КНДР.

В знак подтверждения своей решимости Пхеньян анонсировал выпуск новых почтовых марок. На них ракеты и Ким Чен Ын, отдающий приказы. В продажу поступят через неделю.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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