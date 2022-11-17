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Блогеры из десятков регионов приняли участие в конкурсе "ТопБлог"

14:52
  • четверг
  • 17 ноября 2022

В финал попали порядка 200 человек

Развить полезные навыки и научиться успешно вести социальные сети. В Москве сегодня прошла торжественная церемония финала второго сезона Всероссийского конкурса "ТопБлог". Это проект президентской платформы "Россия - страна возможностей".

В мероприятии приняли участие около 200 финалистов из десятков регионов, в том числе из ДНР. Они представили идеи в области маркетинга. Участники борются за звание "Лучшего блогера". Помогают им ведущие эксперты медиа-индустрии, а также владельцы популярных каналов и интернет-изданий.

"Проект "ТопБлог" является, мне кажется, очень таким простым и понятным механизмом, который может человека каждого привести к успеху, потому что, как вы знаете, вы все здесь блогеры, вы прекрасно знаете и понимаете, что это самый простой способ сегодня стать известным и чего-то достичь, если много и упорно работать", - отметил Владимир Кириенко, генеральный директор технологической компании VK.

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