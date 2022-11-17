Российские хирурги осваивают технологии дополненной реальности

Врачи во время операций стали применять смарт-очки

Технологии дополненной реальности на службе медицины. Российские хирурги проводят сложнейшие операции с использованием смарт-очков, позволяющих видеть внутренние органы человека. Программное обеспечение для них разработано нашими учёными. А скоро и сами приборы - полностью отечественного производства - появятся в ведущих медицинских центрах страны.

Это та самая хирургия будущего - в настоящем. Сложнейшая операция по удалению опухоли в почке. Проводится не просто лапароскопическим методом, когда через небольшие разрезы пациенту вводят видеокамеру и инструменты. Хирург использует смарт-очки с технологией дополненной реальности, в которых видит изображение нужного органа не только сверху, а во всех ракурсах, даже с обратной стороны. Проще говоря, насквозь.

Такая технология значительно сокращает время операции и снижает вероятность врачебной ошибки. Хирург не тратит драгоценные минуты на поиск критически важных сосудов вокруг органа, которые ни в коем случае нельзя повредить - он видит их в очках. Саму опухоль под жировой прослойкой с помощью одной видеокамеры разглядеть бывает непросто. В очках, накладывая одно изображение на другое, врач как будто попадает в организм пациента.

Сами очки - пока еще импортные, а вот программное обеспечение для них создано российскими учеными. В мире подобные разработки начали появляться относительно недавно - первая операция с использованием дополненной реальности была проведена в США в 2020-м году. Но там над созданием отдельной 3D модели трудится целый штат дизайнеров, биоинженеров, программистов. Это делает услугу слишком долгой и дорогой, доступной лишь ограниченному числу пациентов. Отечественная программа, говорят врачи, намного проще. Наши специалисты придумали, как сделать виртуальную копию человеческого органа быстро, с помощью подручных средств.

Для этого перед операцией пациенту выполняется компьютерная томограмма, полученные изображения соединяются в единую виртуальную 3D модель, которая и загружается в программу для очков.

Операции с использованием дополненной реальности уже доступны пациентам бесплатно, в рамках обязательного медицинского страхования. У российской разработки огромное будущее, говорят специалисты. Сами очки отечественного производства сейчас проходят последний этап испытаний и скоро будут запущены в производство. А ученые уже работают над обновленной версией программного обеспечения - с функцией удаленного наставника. Чтобы медицинские светила, надев такие очки, могли помогать своим менее опытным коллегам и подключаться к сложной операции прямо из кабинета.

"Можно заранее договориться с коллегой профессором-наставником, с человеком, имеющим больше опыт, подключиться во время операции", - говорит Нариман Гаджиев, заместитель директора по урологии, доктор медицинских наук Клиники высоких медицинских технологий им Н.И. Пирогова СПбГУ.

Операции с использованием технологии дополненной реальности можно проводить и на других неподвижных органах человека. Разработкой уже заинтересовались ведущие медицинские центры России. Возможно, в скором времени очки станут таким же привычным атрибутом любой операционной, как хирургический скальпель.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.

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