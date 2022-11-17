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Умер знаменитый фигурист Александр Горшков

09:28
  • четверг
  • 17 ноября 2022

Он занимал пост президента Федерации фигурного катания на коньках России

Первый в истории олимпийский чемпион в танцах на льду, президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков скончался в возрасте 76 лет. Соболезнования родным и близким знаменитого фигуриста выразил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

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"Александр Георгиевич всю свою жизнь отдал фигурному катанию, его вклад в развитие российского и мирового фигурного катания неоценим. Ушел светлый человек, сейчас трудно найти слова, огромная потеря. Вся семья российских фигуристов, тренеров, специалистов скорбит вместе с его семьей", - приводит слова Когана ТАСС.

Александр Горшков стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль на Играх в Инсбруке в 1976 году. Спортсмен по шесть раз выигрывал золотые медали чемпионатов мира и Европы. ФФККР Горшков возглавлял с июня 2010 года, он был трижды переизбран на этот пост.

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