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Экстренные отключения электроэнергии начались в Киеве и Полтаве

09:53
  • четверг
  • 17 ноября 2022

Власти предупредили, что отключения станут более продолжительными

Власти Полтавской области Украины ввели графики аварийных и почасовых отключений электроэнергии. Граждан предупредили, что периоды, когда придется обходиться без света, станут более продолжительными.

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"График аварийных отключений применен в полном объеме. Также в течение дня в области будут действовать почасовые отключения света", - говорится в сообщении компании "Полтаваоблэнерго" в соцсети.

Киевские энергетики также сообщили, что в украинской столице начались экстренные отключения электроэнергии. Украинские власти ранее заявили, что ракетные удары ВС России 15 ноября повредили более 30 объектов критической инфраструктуры. Национальная компания "Укрэнерго" предупредила, что на всей территории Украины будут вводиться веерные отключения электричества, передает ТАСС.

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