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Мощные взрывы прогремели в ряде областей Украины

10:16
  • четверг
  • 17 ноября 2022

В стране объявлена масштабная воздушная тревога

Мощные взрывы прогремели в Киеве, Полтавской, Черкасской, Сумской и Харьковской областях.

Об этом в четверг, 17 ноября, написали украинские СМИ - "Вести" и "Клименко тайм". В Киевской области работает система противовоздушной обороны (ПВО). Сообщается о взрыве в украинской столице, ранее поступала информация о взрывах в Одессе и Днепре.

Официальной информации пока не поступало, передает ТАСС.

Сегодня на всей территории Украины объявили масштабную воздушную тревогу. В Киеве и Полтаве начались экстренные отключения электроэнергии.

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