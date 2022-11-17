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Два человека погибли в результате обстрела Михайловки в Запорожской области

10:21
  • четверг
  • 17 ноября 2022

Ранены девять мирных жителей

Несколько часов длился массированный обстрел тяжелой артиллерией ВСУ населенных пунктов в Запорожской области. В поселке Михайловка погибли как минимум два человека, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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"Подробности обстрела боевиками ВСУ Михайловки... Два человека погибли. Девять человек получили ранения, из них один в тяжелом состоянии, двое в реанимации, четыре человека в данный момент в хирургии", - написал Рогов в Telegram.

По данным представителя администрации, зафиксировано четыре попадания по Михайловке. Еще шесть снарядов разорвались в Васильевке, столько же – в Новобогдановке.

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