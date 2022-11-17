Снежный покров в Москве вырос на 10 сантиметров

В столице установилась декабрьская погода

Погода, установившаяся в Москве, свойственна декабрю, утверждают метеорологи. За ночь в столичном регионе намело 10 сантиметров снега.

"К утру высота снежного покрова в районе метеостанции на ВДНХ достигла 8 см, на станции Балчуг - 11 см", - сообщили в метеобюро Москвы "Интерфаксу".

Гидрометцентр, в свою очередь, предупреждает, что в ночь на 18 ноября в столице местами подморозит до минус 7 градусов, в ночь на субботу - до минус 6 градусов, днем -от 4 до 6 градусов мороза. С 21:00 четверга до 9:00 субботы в Москве будет действовать повышенный, "желтый" уровень погодной опасности. Ожидается сильный снег, гололедица, метели и заносы на дорогах.

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