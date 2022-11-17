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В Киеве заявили о продлении зерновой сделки на 120 дней

10:40
  • четверг
  • 17 ноября 2022

Она истекает 19 ноября

Зерновая сделка, которая истекает 19 ноября, будет продлена еще на 120 дней.

Об этом в четверг, 17 ноября, заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Решение только что приняли в Турции.

"Инициатива по безопасной транспортировке агропродукции через Черное море продлена еще на 120 дней", - сообщил он.

Заключили сделку 22 июля. Документ подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Зерновая сделка подразумевает создание безопасного коридора для вывоза зерна и удобрений из черноморских портов Украины.

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