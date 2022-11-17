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Собянин: строящиеся участки БКЛ готовы на 90%

10:39
  • четверг
  • 17 ноября 2022

Их запустят в I квартале 2023 года

Оставшиеся участки Большой кольцевой линии Московского метро готовы уже на 90%. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В ближайшее время мы будем осуществлять технические пуски отдельных участков таким образом, чтобы после Нового года, в первом квартале, уже запустить движение с пассажирами", - рассказал Собянин в интервью РИА Новости.

По словам мэра, концепция развития столичного метро заключается в том, чтобы сделать его максимально доступным.

"Чтобы 90% горожан имели метро в шаговой доступности", - подчеркнул Собянин.

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