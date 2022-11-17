Собянин объяснил, зачем закрывают участки метро

Это нужно для строительства других линий

Сергей Собянин объяснил, зачем в Москве иногда закрывают участки метро. Это делается для того, чтобы пройти под ними при строительстве других линий.

"Когда проходим МЦК, или БКЛ, или радиальное направление, мы проходим через тысячи километров коммуникаций. Не сотни, тысячи километров. Поэтому, видите, там периодически возникает объявление, что мы останавливаем ту или иную линию метро временно", - сказал мэр столицы в интервью РИА Новости.

По его словам, это сложнейшая работа.

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