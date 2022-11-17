ВСУ перебросили крупные силы на запорожское направление

Украинские военные подорвали мост в районе Черниговки

Две бригады ВСУ и большое число артиллерии перебрасывает Киев в район Орехова на запорожском направлении. Среди артиллерийских систем замечены американские гаубицы, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Изначально это был район Орехова и Гуляйполя, но именно в Орехов сейчас поступают и М777, и масса другой артиллерии, и бронетехника, и живая сила", — сказал Рогов в эфире телеканала "Звезда".

Он также сообщил, что украинские военные подорвали мост в районе Черниговки – достаточно близко от линии соприкосновения. По словам Рогова, это свидетельствует о том, что командование ВСУ осознает риск российского контрнаступления на этом направлении.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"