В России с коронавирусом госпитализировали 1113 человек

Скончался 61 пациент

За сутки в России госпитализированы 1113 заболевших коронавирусом. Об этом в четверг, 17 ноября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 5680 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 6735 человек, скончался 61 пациент с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 1073 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 170. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 465 человек, в Московской области – 208.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21520021 случай заболевания, зарегистрировано 391273 летальных исхода.

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