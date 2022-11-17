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В НАТО обвинили Зеленского в неприкрытой лжи

11:51
  • четверг
  • 17 ноября 2022

Терпению членов альянса приходит конец

НАТО теряет терпение. Упорное желание Зеленского убедить мировое сообщество в непричастности Украины к падению ракет в польской деревни Пшеводув, несмотря на доказательства, начинает раздражать членов альянса, пишет Financial Times.

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"Это становится смешным. Украинцы разрушают наше доверие к ним. Никто Украину не обвиняет, а они открыто лгут. Это более разрушительно, чем ракеты", — приводит издание слова представляющего одного из членов НАТО дипломата.

Две ракеты упали в Люблинском воеводстве на польско-украинской границе вечером 15 ноября. Зеленский настаивает на версии российского удара по польской территории. При этом президент Польши Анджей Дуда признал, что ракеты с высокой степенью вероятности принадлежали Украине. А президент США Джо Байден заявил, что не считает заявление Владимира Зеленского доказательством непричастности Киева к инциденту.

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